Баскетболист пермской «Пармы» включён в состав сборной России Поделиться Твитнуть

фото с сайта russiabasket.ru

Форвард БК «Парма» (Пермь) Лев Свинин включён в окончательный состав национальной команды по баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе пермской команды.

С 18 по 21 ноября в Новогорске пройдёт сбор мужской сборной России. С 22 по 24 ноября в Москве состоится международный турнир под названием «Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка». В этом соревновании примут участие мужские национальные команды России, Туниса и Ливии.

Ранее Лев Свинин приглашался на летний сбор мужской национальной команды, который проходил с 31 июля по 4 августа 2024 года в Новогорске. После завершения тренировок в Подмосковье баскетболисты отправились на спортивную базу Gloria в турецком Белеке, где продолжили подготовку до 17 августа.

Льву Свинину 18 лет, он родился в Перми 9 октября 2006 года, его рост — 206 см, вес — 89 кг. В «Парме» играет с 2023 года.

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