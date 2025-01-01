В минтербезе Прикамья опровергли информацию об эвакауации школы, авиатехникума и колледжа Оснований для проведения эвакуации в этих учебных заведениях не было Поделиться Твитнуть

фото: АиФ

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края не подтвердили сообщения, которые распространялись в соцсетях, об эвакуации школы №145, Пермского авиационного техникума и Финансово-экономического колледжа.

В ведомстве пояснили, что «данная информация не соответствует действительности и оснований для проведения эвакуаций не было».

Сейчас образовательные учреждения функционируют в обычном режиме, а безопасности граждан ничего не угрожает.

Напомним, 16 января в соцсетях появилась информация об эвакуации авиационного и финансово-экономического колледжей Перми, а также одной из школ и педколледжа. Отмечалось, что причиной эвакуации стали анонимные звонки о заложенном взрывном устройстве.

В минтербезе Прикамья отметили, что анонимные сообщения поступали лишь о минировании 2-х корпусов Пермского профессионально-педагогического колледжа и МАОУ «СОШ № 146». Здания учебных заведений проверены. Взрывные устройства не обнаружены. Информация оказалась ложной.

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