Елена Синица С начала 2025 года в Прикамье сбили 10 диких животных В их числе лоси, косули и кабаны Поделиться Твитнуть

За две недели 2025 года в Пермском крае зафиксировано 10 случаев наезда на диких животных. В их числе лоси, косули и кабаны. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Так, только за 11 января, на дорогах Прикамья было сбито три лося: два в Чусовском городском округе на автодороге Полазна — Чусовой и один — в Сивинский муниципальном округе на дороге Киров — Пермь.



«Подобные ДТП наносят существенный ущерб животному миру Пермского края, а также здоровью граждан, так в ушедшем 2024 году установлено 16 случаев травмирования водителей и пассажиров транспортных средств, из них 4 случая со смертельным исходом, серьезные повреждения получают автомобильные средства», — отмечают в ведомстве.





Дикие животные могут пересекать автомобильные дороги в любое время года, как-либо отследить их перемещение в естественной среде невозможно. Однако, например, лоси наиболее активны в часы рассвета и с заката до полуночи, добавили в ведомстве.









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