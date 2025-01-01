К наградам представлены два деятеля культуры из Коми-Пермяцкого округа Проекты постановлений рассмотрят на ЗС в январе Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Губернатор Дмитрий Махонин выдвинул две кандидатуры на награждение Почётной грамотой региона. Проекты соответствующих постановлений будут рассмотрены на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края в январе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

За значительный вклад в развитие культуры Пермского края и за многолетнюю активную работу предлагается отметить заведующую отделом научно-методической и просветительской деятельности ГКБУ «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка» Ларису Караваеву, а также артиста драмы «Коми-Пермяцкого национального ордена «Знак Почета» театра им. М. Горького Анатолия Попова.

Напомним, губернатор объявил 2025 год в Пермском крае Годом коми-пермяцкого языка. Согласно последней переписи, в стране проживает 55,5 тыс. коми-пермяков, из которых 50 тыс. находятся в Прикамье. В регионе более 4,5 тыс. детей изучают коми-пермяцкий язык.

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