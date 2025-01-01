Елена Синица В Пермском крае на 20% снизилась выдача кредитных карт Пермский край входит в топ-30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за декабрь 2024 года выдано 22,7 тысячи кредитных карт. Это на 20,1% меньше, чем месяцем ранее (в ноябре 2024 года — 28,4 тысячи). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в топ-30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования, занимая 15-е место.





Выдача новых кредитных карт сокращается седьмой месяц подряд, эта тенденция обусловлена жёсткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.





Кроме этого, сказывается введение ограничений в отношении показателя долговой нагрузки, добавил он.





«Банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается», — пояснил Волков.

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