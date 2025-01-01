Алёна Бронникова Жительница Пермского края в 1947 году получила от военкомата документ с опечаткой Это не позволяло получить ей статус «Дети защитников Отечества» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае жительница получила в 1947 году извещение от военкомата с допущенной ошибкой в отчестве её пропавшего на войне отца. Из-за ошибки она не могла получить статус «Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой отечественной войны».

Как сообщает «Рифей», в доказательство, что в документе о пропаже отца в отчестве допущена описка, женщина обратилась в Пермский районный суд с заявлением об установлении факта принадлежности извещения районного военного комиссариата. В пресс-службе суда отметили, что в обоснование требований она рассказала о своём обращении в Управление Минтруда с заявлением о присвоении статуса, однако ей было отказано.

Ознакомившись с представленными доказательствами и исследовав имеющиеся документы, суд согласился с доводами женщины. Установлен факт принадлежности извещения, удовлетворены исковые требования. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

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