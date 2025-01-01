Глава Перми проверил уборку дорог в Дзержинском и Индустриальном районах И дал поручение усилить контроль и привлечь дополнительную технику Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин проинспектировал качество зимнего содержания дорог в Дзержинском и Индустриальном районах. В частности, были проверены улицы Леонова, Качалова, Чердынская, Мира, Маяковского и шоссе Космонавтов.

Особое внимание мэр уделил качеству очистки тротуаров, парковок и подходов к остановочным пунктам.

«Пермяки должны иметь беспрепятственный путь к любой необходимой городской инфраструктуре вне зависимости от времени года. Поручил увеличить количество контрольных рейдов по зимнему содержанию территорий районов. МКУ «Содержание объектов благоустройства» поручил при необходимости привлекать дополнительную технику — такая возможность у подрядчиков есть», — отметил глава города.

Напомним, если горожане считают, что уборка определённых участков уличной инфраструктуры проводится ненадлежащим образом, они могут обратиться в МКУ «Содержание объектов благоустройства» или воспользоваться ресурсом «Управляем вместе». Если у жителей возникают претензии по поводу чистоты придомовых территорий, им следует связаться с организацией, обслуживающей их дом. В случае отсутствия реакции, необходимо обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Кроме того, с жалобами на деятельность управляющих компаний можно обращаться в отдел ЖКХ и отдел благоустройства администрации своего района.

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