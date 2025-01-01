Отец юноши, который выбросил девушку из окна под Пермью, погиб после похорон сына Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей / Коллаж АиФ

Отец 17-летнего молодого человека, который выбросил свою 14-летнюю подругу из окна 9 этажа в селе Гамово под Пермью, погиб вскоре после похорон своего сына. Об этом пишет perm.aif.ru.

Напомним, ночью 16 декабря, в селе Гамово Пермского муниципального округа, юноша сначала скинул свою знакомую с балкона, после чего погиб сам. Девушка с тяжёлыми травмами была госпитализирована. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, 15 января её выписали из больницы.

По факту происшествия краевой СК завёл уголовное дело.

Молодого человека похоронили в Гамово 21 декабря, а в ночь с 22 на 23 декабря, во время тушения пожара в селе Култаево, было найдено тело его 42-летнего отца.

Сестра умершего рассказала, что сгорела пилорама, где работал её брат, а он жил в подсобном помещении. Его похоронили на родине в Кировской области.

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