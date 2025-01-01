Из пермской больницы выписали школьницу, выброшенную с девятого этажа Она находится в удовлетворительном состоянии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, 15 января 14-летняя девушка, которую её приятель выкинул с балкона, выписывается из больницы. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

На прошлой неделе следователи навестили её в больнице и опубликовали больничное фото. Сообщалось, что её прооперировали, и она идёт на поправку. Врачи тогда давали положительные прогнозы по её состоянию здоровья.

В конце прошлого года, 16 декабря, в Гамово между 17-летним молодым человеком и его 14-летней девушкой произошла ссора. В ходе конфликта парень несколько раз ударил школьницу по голове сковородой, из-за чего она потеряла сознание, затем выбросил её с балкона на девятом этаже и через несколько секунд упал сам.

Парень погиб, а девушке удалось выжить. В начале января стало известно, что состояние пострадавшей улучшилось. По факту происшествия краевой СК завёл уголовное дело.

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