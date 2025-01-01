Алёна Бронникова В Перми вырос спрос на услуги профессиональной уборки Рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 21% Поделиться Твитнуть

В Перми наблюдается рост спроса на услуги профессиональных клинеров. После январских каникул 2025 года пользователи стали чаще заказывать услуги генеральной уборки через сервис «Авито». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост показателя составил 21%.

По данным пресс-службы сервиса, цены на клининг в Перми начинаются в среднем от 1 тыс. руб. за час. Итоговая стоимость зависит от площади и состояния помещения.

Значительное увеличение спроса показали чистка ковров, мягкой мебели и мытьё окон. После новогодних праздников количество запросов выросло на 6%, 26% и 27% соответственно.

Как писал в прошлом году «Новый компаньон», в Перми отмечается рост количества компаний, которые предоставляют услуги по профессиональной уборке помещений. За четыре года показатель вырос на 8%. Отмечается и эквивалентный рост спроса.

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