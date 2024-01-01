Алёна Бронникова Поговорим на чистоту Пермяки стали чаще обращаться за услугами клининговых компаний Поделиться Твитнуть

Согласно данным 2ГИС, количество компаний, которые предоставляют услуги по профессиональной уборке помещений в Перми, за четыре года выросло на 8% и к апрелю 2024-го достигло 144. Аналитики сервиса отмечают и эквивалентный рост спроса на клининг: в I квартале текущего года пермяки искали такие услуги на 8% чаще, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Аутсорсинг или штат

За год спрос на специалистов по уборке в Перми вырос на 103% относительно периода с апреля 2021 года по апрель 2022-го, рассказал руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александр Сёмочкин. В ответ на это растёт и количество предложений по всем видам уборки — показатель вырос на 28% за рассматриваемый период.

На рост востребованности услуг обращают внимание и представители рынка. При этом выбор в пользу клининговых компаний всё чаще совершают как физические лица, так и корпоративные клиенты. Спрос обусловлен в том числе экономической ситуацией в стране и кадровым голодом.

«Тяжёлый кадровый дефицит делает процесс найма и адаптации сотрудников ресурсозатратным, поэтому клиенты предпочитают не тратить своё время и ресурсы на поиск, обу­чение и контроль персонала, а делегируют этот процесс нам», — объясняет собственник клининговой компании «Кристал Груп Пермь» Дмитрий Колодкин.

Как отмечают эксперты, клининг на аутсорсе позволяет сэкономить часть затрат на содержание сотрудников в штате, оплату отпусков и поиск замены на время их отсутствия. При этом компании всегда берут на себя ответственность за качество оказываемых услуг и сохранность имущества заказчика.

«Здесь необходимо учитывать финансовое состояние компании. Для кого-то накладно содержать штат сотрудников и будет выгоднее нанимать персонал на пару часов в день, другим проще иметь личный персонал. Тем более стоит учитывать стоимость услуг — игроки федерального рынка не исключают повышение цен в 2024 году», — сообщает генеральный директор «Карвер Групп» Юрий Красиков.

От чистки ковра до мойки яхты

Юрий Красиков отмечает, что на росте спроса сказалась в том числе пандемия и, таким образом, дезинфекция помещений определила новый тренд в сфере услуг клининга.

Это подтверждают и данные «Авито Услуг»: самыми распространёнными запросами на ресурсе стали дезинфекция и дезинсекция. Спрос на них в апреле 2023-го — апреле 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021—2022 годов на 354%. В то же время предложение от дезинсекторов и дезинфекторов увеличилось на 258%.

Среди наиболее востребованных услуг компании отмечают генеральную и поддерживающую уборку помещений, мытьё фасадов и остекления, химчистку мебели и ковров. Руководитель пермского филиала сети клининговых центров «Эксперт Клининг» Оксана Татаркина рассказала, что в последнее время популярностью стали пользоваться специфичные услуги: уборка после смерти, пожара или затопления. Также появились новые услуги, такие как мемориальный клининг, клининг яхт, катеров, музеев, произведений искусства. По её словам, все эти виды требуют не только определённых знаний и навыков, но иногда и специальное разрешение на такие работы.

Рассказывая о расширении перечня услуг, генеральный директор клининговой компании «22 енота» Екатерина Юлдашева обратила внимание также на применение современного оборудования, снижающего риски, время выполнения работ и стоимость услуг. Например, при мойке фасадов и окон на большой высоте сейчас используют специальный аппарат «Элефант», который позволяет обойтись без автовышки.

«Мы уверены, что будущее отрасли за внедрением современных технологий, таких как поломоечные и роторные машины, системы подготовки мопов, а также стандартизацией и цифровым контролем за работой сотрудников. Это позволяет максимально эффективно использовать время и силы наших работников», — добавляет Дмитрий Колодкин.

Уборка без конкуренции

Вместе с растущим спросом быстро развивается и рынок услуг, появляются новые игроки. При этом многим новым компаниям сложно удержаться на рынке, и они закрываются. Дмитрий Колодкин рассказал, что зачастую они оставляют после себя негативный опыт взаимодействия с заказчиком и демпингуют рынок, что затрудняет работу опытных компаний, это также формирует определённые трудности. Но в целом на фоне увеличивающегося количества организаций эксперты не говорят о повышении конкуренции, поскольку пока предложение превышает спрос.

«Конкуренции в клининге, думаю, ещё долго не будет. Я вообще слово «конкурент» не признаю. Любой бизнес — это партнёры, люди, которые работают с тобой в одной области, у нас общие задачи. Поэтому тут должно быть больше вопросов сотрудничества и партнёрства», — отмечает Екатерина Юлдашева.

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