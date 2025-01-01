Алёна Бронникова Самыми популярными у пермяков в 2024 году стали концерты «Руки Вверх» и Xolidayboy Среди спортивных мероприятий наибольший интерес вызвал турнир по кулачным боям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Билетный оператор Kassir.ru представил итоги 2024 года и проанализировал предпочтения жителей 39 крупнейших городов, в том числе Перми. За год в этих городах всего было продано около 6,4 млн билетов.

В Перми за 12 месяцев на площадке оператора было реализовано более 18 тыс. билетов. Из них 7,1 тыс. — на спортивные мероприятия, 5,8 тыс. — на концерты. Среди самых популярных событий у пермяков оказались турнир по кулачным боям «Волго-Урал Fight 7», концерты группы «Руки Вверх», Сергея Лазарева и Xolidayboy. На последнего исполнителя все билеты были проданы в рекордные сроки.

В лидерах по продаже билетов оказались Москва (более 1,1 млн билетов), Санкт-Петербург (более 1,2 млн) и Казань (580 тыс.). По числу проданных билетов абсолютное лидерство оказалось у тура группы «Руки вверх», а также Басты, Григория Лепса, Shaman, Anna Asti и Xolidayboy.

Лидирующими категориями в большинстве городов стали концерты, театры и спортивные соревнования. По словам генерального директора Kassir.ru Елены Глуховской, в прошлом году был отмечен существенный рост интереса пользователей к развлекательному контенту, а по некоторым категориям он превысил допандемийный уровень. Наибольший прирост наблюдался на фестивали (+125% в 2024 году), в музеи (+68%) и на концерты (+25%).

Осенью в Перми запустили проект «Руки ВВерх! Бар». На его официальное открытие в конце ноября в рамках гастрольного тура приезжал лидер одноимённой группы Сергей Жуков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.