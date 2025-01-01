Алёна Бронникова С начала года мошенники похитили у жителей Прикамья более 18 млн рублей Совершено 60 преступлений Поделиться Твитнуть

С начала 2025 года киберпреступники похитили более 18 млн руб. у жителей Прикамья. По данным краевой прокуратуры, в минувшем году причинённый мошенниками ущерб составил 2,4 млрд руб.

«В Пермском крае в 2024 году жертвами киберпреступников стали почти 10 тыс. граждан. Причинённый ущерб превысил 2,4 млрд руб. За две недели 2025 года совершено 60 преступлений, у жителей Прикамья похищено более 18 млн руб.» — сообщили в пресс-службе ведомства.

По инициативе Генпрокуратуры РФ, МВД и Банка России в регионах проводится информационная кампания по кибербезопасности «Клади трубку». Она направлена на повышение уровня осведомлённости и киберграмотности жителей.

В прокуратуре напоминают, чтобы не стать жертвой преступников, нельзя по телефону сообщать свои личные данные, банковские реквизиты и коды из смс-сообщений, переходить по ссылкам, отправленным от незнакомцев. Также всегда необходимо проверять всю сообщаемую по телефону информацию, прерывать разговор и перезванивать по известным номерам.

Как сообщал «Новый компаньон», с 2022 года по август 2024-го было зарегистрировано около 1,5 млн киберпреступлений в Пермском крае. В целом по России за последние три года мошенники похитили у россиян более 350 млрд руб., что значительно превышает годовой бюджет Прикамья. Чаще всего жертвами становятся экономически и социально активные граждане — 30-49 лет и пожилые — от 60 лет и старше.

Жертвами киберпреступников становятся и дети. Так, в начале года школьница из Перми перевела мошенникам 175 тыс. руб., играя в Roblox, где ей предложили игровую валюту. В результате девочка перевела с банковской карты матери деньги и чуть не оформила на неё кредит.

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