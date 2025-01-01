Елена Синица В Перми школьница перевела мошенникам 175 тысяч рублей ради игровой валюты Мама девочки уже написала заявление в полицию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми школьница перевела мошенникам 175 тыс. руб. Об этом сообщает «Рифей».

Известно, что девочка играла в Roblox. Там ей предложили игровую валюту, но для этого нужно было сделать пару манипуляций на телефоне мамы. В результате пермячка перевела с банковской карты матери деньги, а также чуть не оформила на неё кредит.

Мать девочки уже написала заявление в полицию, однако деньги вернуть пока не удалось.

Ранее сообщалось, что житель Прикамья потерял 6,6 млн руб. из-за попытки пассивно заработать. Уже заведено уголовное дело, ведётся расследование.













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