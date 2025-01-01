Елена Синица Житель Прикамья потерял 6,6 млн рублей из-за попытки пассивно заработать Заведено уголовное дело, ведётся расследование Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Кунгура потерял более 6,6 млн рублей из-за попытки пассивного заработка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В одном из мессенджеров мужчине пришло сообщение с незнакомого номера от девушки. Та предложила ему дополнительный заработок путём перевода рублей в цифровую валюту. В течение трёх месяцев он переводил личные сбережения и кредитные средства на указанные счета. Когда кунгуряк понял, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию. Суммарно он потерял 6,6 млн рублей.

Заведено уголовное дело, ведётся расследование.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными.

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