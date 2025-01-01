В Кизеловском округе Прикамья продлены выплаты участникам СВО До конца года власти будут платить по 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Кизеловского муниципального округа решили сохранить единовременную выплату участникам СВО до конца 2025 года. Средства будут выплачиваться из резервного фонда администрации округа.

Ранее аналогичные решения о продлении выплат контрактникам приняли депутаты дум Кунгурского, Чернушинского, Октябрьского и Чайковского округов, сообщает телеграм-канал «На местах».

При этом в разных муниципалитетах суммы выплат отличаются: где-то платят по 50 тыс. руб., а где-то по 100 тыс. руб.

Отметим, в конце прошлого года депутаты думы в Березниковском округе продлили льготы для участников спецоперации по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах и школах. Льготы продлены до конца 2025 года. Кроме того, перечень льготных категорий пополнили детьми-инвалидами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.