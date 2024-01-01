В Прикамье депутаты думы Березников продлили льготы для семей участников СВО В муниципалитете 150 детей освобождены от платы за детский сад Поделиться Твитнуть

Город Березники

Игорь Катаев

Депутаты думы в Березниковском округе Пермского края решили продлить льготы для участников спецоперации по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах и школах. Они действовали до конца 2024 года.

После решения думы льготы продлены до конца 2025 года. Кроме того, перечень льготных категорий пополнили детьми-инвалидами.

Всего на сегодняшний день в Березниковском округе от оплаты за посещение детского сада освобождены родители более 150 детей, сообщает телеграм-канал «На местах».

Напомним, в июле этого года депутаты думы Березниковского городского округа увеличили на 50 тыс. руб. размер выплаты военнослужащим, заключившим контракт для участия в СВО. Теперь эта сумма составляет 150 тыс. руб.

Получить деньги смогут не только зарегистрированные по месту жительства граждане, но и иностранцы, поступившие на военную службу по контракту с территории округа по согласованию с военным комиссариатом Березников и Усольского района. Повышенный размер выплат выдаётся с 1 августа 2024 года.

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