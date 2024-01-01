В Прикамье до 150 тысяч рублей увеличили выплаты участникам СВО из Березников Меры поддержки получили также семьи росгвардейцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Березниковского городского округа 26 июля решили увеличить на 50 тыс. руб. размер выплаты военнослужащим, заключившим контракт для участия в СВО. Теперь эта сумма будет составлять 150 тыс. руб. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Получить деньги смогут не только зарегистрированные по месту жительства граждане, но и иностранцы, поступившие на военную службу по контракту с территории округа по согласованию с военным комиссариатом Березников и Усольского района. Повышенный размер выплат будет выдаваться с 1 августа 2024 года.

Кроме того, депутаты расширили перечень лиц, освобождённых от родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах и платы за питание в школах.

Теперь льготу смогут получать семьи, в которых один из родителей проходит службу в территориальном управлении Росгвардии по Пермскому краю на территории Березников и находится в служебной командировке в зоне СВО.

Напомним, на этой неделе в Пермском крае на заседаниях трёх дум в Октябрьском, Горнозаводске и Кунгуре депутаты ввели единовременные выплаты для военнослужащих, заключивших контракты с Минобороны для участия в СВО.

В Октябрьском городском округе и Горнозаводске подъёмные составят 50 тыс. руб., в Кунгуре — 100 тыс. руб.

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