В Прикамье подешевел высокооктановый бензин Другие марки топлива продолжили расти в цене Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае несколько снизилась средняя стоимость автомобильного топлива. Если на 23 декабря литр бензина в регионе стоил 61,3 руб., то на 13 января — 61,25 руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата о динамике потребительских цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно представленным данным, за три недели в Прикамье подорожали АИ-92 (с 55,3 до 55,65 руб. за литр), АИ-95 (с 60 до 60,43 руб.), дизельное топливо (с 70,84 до 71,17 руб.), но значительно снизилась стоимость бензина АИ-98. Если на 23 декабря он стоил 84,84 руб. за литр, то теперь 83,83 руб.

С 1 по 13 января 2025 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 78 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Саха (Якутия) (+2,8%).

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Республике Тыва (-1,3%) и Красноярском крае (-0,3%).

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