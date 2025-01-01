Алёна Бронникова Проект планировки территории под многоэтажку на улице Елькина в Перми утверждён Высота новостройки составит 25 этажей Поделиться Твитнуть

Чертёж планировки территории по ул. Елькина / проект ООО "ГеоОкс"

Минимущества Пермского края утвердило проект планировки территории по ул. Елькина в Перми. Соответствующий приказ от 13 января опубликован на сайте краевого правительства.

Площадь земельного участка — 5,2 га. Проект планировки территории подготовила пермская компания «ГеоОкс». Проектом предлагается размещение многоквартирного дома с нежилыми помещениями и автопарковкой на 47 машино-мест, при этом значение показателя может уточнятся на следующих стадиях проектирования.

Высота будущей новостройки составит 25 этажей. Девелопер планирует возвести до 10,8 тыс. кв. м жилья без учёта лоджий и балконов, а также до 1,7 тыс. кв. м встроенных нежилых помещений. Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства — 2,5 тыс. кв. м. Коэффициент плотности застройки — 3,73.

Участок находится в границах ул. Елькина и долины реки Данилихи, дом будет построен вдоль 1-го Бийского пер. Освоением участка займётся Специализированный застройщик «Империя». В 2022 году он обратился в комиссию по ПЗЗ с просьбой повысить разрешённую высотность строительства с 10 до 25 этажей. Тогда же компания представила эскизный проект многоквартирного жилого комплекса с площадью почти в 11 тыс. кв. м, вызвавший дискуссию среди экспертов. В августе 2024-го минимущество опубликовало приказ о разработке проекта планировки территории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.