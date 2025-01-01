В «Пермэнерго» назначен исполняющий обязанности замдиректора – главный инженер Им стал заместитель главного инженера по производственной деятельности Павел Семериков Поделиться Твитнуть

Фото: Пермэнерго

В пермском филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» и.о. заместителя директора – главного инженера стал Павел Семериков. На этом посту он сменил Александра Хромцова, который продолжит работать в сфере энергетики в другом регионе страны.

Как сообщает пресс-служба организации, общий стаж Павла Семерикова в энергетике составляет 18 лет. Он закончил Пермский политех, карьеру начала электромонтером в Пермских городских электрических сетях.

С 2015 до 2024 года работал главным инженером, начальником Пермского района электрических сетей, заместителем главного инженера по эксплуатации, главным инженером Центральных электрических сетей.

С 2024 года занимал должность заместителя главного инженера по производственной деятельности филиала «Пермэнерго». К исполнению обязанностей руководителя технического блока приступил 11 января 2025 года.

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