Зарина Ситдикова В аэропорту Перми у самолёта до Санкт-Петербурга возникли проблемы с гидросистемой Авиалайнер отправился в рейс с задержкой более семи часов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В аэропорту Перми 15 января у самолёта Airbus A319, который должен был отправиться по маршруту Пермь—Санкт-Петербург, возникли проблемы с гидросистемой. Об этом сообщается в telegram-канале Aviaincident.

По данным источника, о неисправности лайнера экипаж сообщил в 5:51 и запросил зарулить на стоянку. Самолёт принадлежит авиакомпании «Россия».

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, по расписанию рейс FV 6582 должен был вылететь из Перми в 5:20, а фактически покинул аэродром в 12:26. Таким образом, задержка составила более семи часов.

Как ранее писал «Новый компаньон», 15 января в аэропорту Перми также были задержаны два рейса: А4 6018 авиакомпании «Азимут» в Минеральные Воды и S7 5042 в Новосибирск. Помимо этого, с опозданием прилетит самолёт рейса A4 4027 («Азимут») из Махачкалы.

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