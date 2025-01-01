Елена Синица Вылет самолёта из Перми в Минеральные Воды задерживается на два часа Также задерживается прилёт из Махачкалы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вылет самолёта из Перми в Минеральные Воды задерживается на два часа. Об этом сообщается в онлайн-табло пермского аэропорта.

Сообщается, что рейс А4 6018 авиакомпании «Азимут» по расписанию должен был вылететь в 14:20, но он переносится на 16:30. Кроме этого, незначительно, но задерживается вылет рейса S7 5042 в Новосибирск — он переносится с 17:15 на 17:35.



Помимо этого, в онлайн-табло указано, что задерживается прилёт A4 4027 («Азимут») из Махачкалы — перенос с 13:20 до 15:50.

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