Елена Синица Пермякам показали, как ведётся строительство краевого онкоцентра В конце декабря на стройплощадке завершалось возведение здания пансионата, центрального блока Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Жителям Перми показали, как ведётся строительство краевого онкологического центра в Камской долине. Видео опубликовано в телеграм-канале будущего медучреждения.

В конце декабря на стройплощадке завершалось возведение здания пансионата, центрального блока, монтировались наружные коммунальные сети. После того, как медучреждение введут в эксплуатацию, новый онкоцентр сможет принимать свыше 14 тысяч пациентов ежегодно.

Как отмечал губернатор региона Дмитрий Махонин, онкоцентр является крупнейшим проектом ГЧП сферы здравоохранения, который реализуется в крае. Лечиться в онкоцентре смогут не только пациенты Пермского края, но и из ближайших территорий и субъектов страны. Частный партнёр, который софинансирует стройку объекта, занимается подготовкой кадров.

Работы на объекте идут в графике. Летом следующего года должна начаться внутренняя отделка помещений, срок окончания строительства — 2026 год.

Помимо этого, на ул. Маршала Жукова за счёт краевого бюджета возводится детский реабилитационный центр общей площадью более 7 тыс. кв. м. Сейчас подрядчик возводит внутренние перегородки и начинает отделочные работы.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.