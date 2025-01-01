Алёна Бронникова В аэропорту Перми задержали автогонщика Михаила Афонькина за конфликт с сотрудниками На мужчину был составлен протокол Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Сотрудники пермского линейного отдела МВД России на транспорте задержали в аэропорту Большое Савино 40-летнего гонщика-штурмана «Арт Ралли» Михаила Афонькина. Как сообщил telegram-канал SHOT, он ругался, громко кричал и нецензурно выражался в отношении представителей авиагавани.

По предварительной информации, мужчина был выпившим. Он хотел быстрее улететь в Санкт-Петербург, но его рейс задержался из-за обильного снегопада. Сам спортсмен рассказал, что опоздал на свой рейс на полчаса. Он признался, что эмоционально общался с сотрудниками аэропорта и просил пустить его в самолёт.

«В отношении гражданина, нарушавшего 13 января в утреннее время общественный порядок в аэропорту Большое Савино, транспортными полицейскими составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В качестве наказания вынесен штраф, который мужчина уже оплатил», — прокомментировали в ведомстве.

По данным SHOT, размер штрафа составил 500 руб.

Как сообщал 13 января «Новый компаньон», из-за погодных условий самолёт из Санкт-Петербурга прилетел в Пермь с большой задержкой — на 5,5 часов. Обратный рейс был запланирован на 05:20, однако вылетел в 10:40.

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