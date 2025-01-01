Алёна Бронникова Самолёт из Санкт-Петербурга прилетел в Пермь с задержкой пять часов Накануне в Северной столице закрывали аэропорт из-за непогоды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермь прилетел самолёт из Санкт-Петербурга с большой задержкой. Как следует из информации онлайн-табло Международного аэропорта Пермь, рейс задержался на 5,5 часов.

Самолёт авиакомпании «Россия», летевший из Санкт-Петербурга в Пермь 13 января, по расписанию должен был приземлиться в краевой столице в 04:25, однако он прилетел в 09:52. Номер рейса — FV 6581. Обратный рейс был запланирован на 05:20, однако расчётное время составило 10:40.

Накануне аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно закрывали из-за сильных осадков в виде снега. Воздушная гавань была открыта вечером. По данным Росавиации, аэродромная служба Пулково провела работу на ВПП для повышения коэффициента сцепления до нормативного состояния, для уборки снега было задействовано более 100 единиц техники.

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