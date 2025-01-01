Алёна Бронникова В Перми проходит гастрономический фестиваль уральской кухни Участие принимают 53 ресторана из восьми городов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье до 30 января проходит гастрономический фестиваль аутентичной уральской кухни. Как сообщает краевое министерство по туризму, в этом году в мероприятии участие принимают 53 ресторана из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Кургана, Миасса, Камышлова и Верхней Сысерти.

Пермь представляют пять заведений. Ресторан A Caffe (ул. Газеты «Звезда», 24) предлагает попробовать посикунчики с лисичками, филе судака на дранике, The Hound — эклер с телятиной, свиной бок с копчёным пюре из корнеплодов, BELKA (ул. Революции, 24) — шаньги с уральской рыбой, утку с вересковым соусом и грибным пюре. В сет-меню ресторана Aura Kitchen & Bar (ул. Монастырская, 23б) вошли полба с лесными грибами и лось мочёный в можжевеловой ягоде, «Дома Третьяковой» (ул. Советская, 32) — печёночный блинный торт с кедровой сметаной и ленивые картофельные вареники с белыми грибами.

Каждое заведение представляет специальное фестивальное сет-меню из трёх блюд общей стоимостью 1700 руб. Обязательное условие участия в 2025 году — десерт из корнеплодов.

Фестиваль проводится с 2021 года. Его миссия заключается в том, чтобы рассказать жителям и гостям Уральского региона о локальной культуре и местных особенностях через призму гастрономии.

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