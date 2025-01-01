Елена Синица За декабрь в Прикамье из-за гололёда получили травмы 208 человек За новогодние праздники пострадали ещё 42 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае гололёдные травмы за декабрь 2024 года получили 208 человек. Об этом сообщает Пермская станция скорой помощи в своих социальных сетях.

В период новогодних праздников — с 29 декабря по 8 января — травмы получили 42 человека.

«Травмы на улице и в общественных местах — это любые травмы, полученные на улице и в общественных местах, в том числе гололёдные. Однако если человек упал, пришёл домой и только потом вызвал скорую помощь, то травма в этой категории не считается. Здесь учитывается не причина и вид травмы, а место вызова», — пояснили в медучреждении.





В целом же, в Прикамье травм на улице и в общественных местах за аналогичные периоды было получено 988 и 350 соответственно.

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