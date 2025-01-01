Алёна Бронникова С начала года из Прикамья вывезли почти 3 тысячи кубометров лесопродукции в Китай В начале 2024 года поставки не осуществлялись Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с 1 по 14 января 2025 года из Прикамья в Китай было экспортировано 2,9 тыс. куб. м лесоматериалов. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, за аналогичный период прошлого года поставки не осуществлялись.

«Так, 10 января 2025 года на территории Пермского края был осуществлён карантинный фитосанитарный контроль 1 тыс. кубометров лесопродукции, предназначенной для экспорта в Китай», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что вся продукция прошла лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». Вредные организмы не были выявлены. На основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственник лесоматериалов получил фитосанитарные сертификаты.

В ноябре «Новый компаньон» писал, что в течение 2024 года из Прикамья в Китай было вывезено 175,6 тыс. куб. м леса и оформлен 3,5 тыс. фитосанитарных сертификатов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, объём экспорта вырос на 12,5%.

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