В ДТП на Коммунальном мосту в Перми пострадала женщина Она обратилась за медпомощью, но от госпитализации отказалась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, в утренней пробке, которая образовалась на Коммунальном мосту из-за ДТП, пострадала женщина.

«За медицинской помощью обратилась женщина, но после осмотра от госпитализации она отказалась», — рассказали в ведомстве.

Какой характер травм был у пермячки, в минздраве не уточнили.

Напомним, утром 15 января в Перми образовались автомобильные пробки в 9 баллов. Особенно сложная ситуация была около Коммунального моста: на мостовом переходе произошла авария, в результате которой затруднилось движение как из центра города, так и с правобережья. Плотный трафик наблюдался на улицах Спешилова, Борцов Революции, Попова и Монастырской.

В департаменте дорог и транспорта Перми сообщили, что из-за нескольких ДТП затруднено движение по Коммунальному мосту автобусов №6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 49, 53 и 60.

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