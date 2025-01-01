В Перми образовались 9-балльные автомобильные пробки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 15 января в Перми образовались автомобильные пробки силой 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные дорожного сервиса «Яндекса».

Особенно сложная ситуация сложилась в районе Коммунального моста: на мостовом переходе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого затруднено движение как из центра города, так и с правобережья. Плотный трафик наблюдается на улицах Спешилова, Борцов Революции, Попова, Монастырской.

В Пермском департаменте дорог и транспорта сообщили, что из-за нескольких ДТП затруднено движение по Коммунальному мосту автобусов №6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 49, 53 и 60.

В ГИБДД пока не сообщили подробности аварии.

Также пробки фиксируются на ш. Космонавтов, ул. Строителей, Чкаловской дамбе. В соцсетях появилась информация, что два большегруза создали пробку на ул. Куйбышева. Машины стоят в правой полосе с включённой аварийной сигнализацией.

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