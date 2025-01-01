Синоптики назвали дату первого за зиму арктического вторжения в Прикамье Грядущее похолодание положит конец аномально тёплому периоду Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

Первое с начала нынешней зимы арктическое вторжение на Урал произойдёт 20-21 января, об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. «Точнее, оно станет первым даже не с начала зимы, а с 10-11 октября», — уточнили специалисты из университета.

На данный момент прогнозы на ближайшие 6-7 дней имеют предварительный характер. По ним ожидается, что вторжение будет недолгим и, скорее всего, не приведёт к значительным похолоданиям (исключение могут составить лишь северные регионы края). Тем не менее, это событие может стать началом более длительных изменений в атмосферной циркуляции и завершит аномально тёплый период, который продолжается в Пермском крае с небольшими перерывами уже на протяжении пяти месяцев (с середины сентября).

По информации серверов погоды, в третьей декаде января температура воздуха в Прикамье в ночные часы будет опускаться до -19...-24 градусов, а днём похолодает до -13...-18 градусов.

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