В Прикамье сотрудника центра адаптации заключённых осудят за взятку Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Соликамске на скамье подсудимых окажется бывший работник исправительного учреждения, который обвиняется в получении взятки, нарушении служебных обязанностей и превышении полномочий.

По информации пресс-службы СУ СКР в регионе, окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего мастера цеха по трудовой адаптации осуждённых. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Следствие установило, что с 27 ноября 2022 года по 15 февраля 2023 года обвиняемый лично получил взятку в сумме 27 тыс. руб. за общее покровительство осуждённому.

С 7 по 15 декабря 2022 года он также способствовал незаконному продлению длительного свидания одному из осуждённых, организовав для этого помещение. Среди других нарушений, он передал осуждённому лекарственный препарат с сильнодействующим веществом и незаконно ввёз на территорию учреждения 50 кг мяса. Кроме того, он вынудил осуждённого передать ему через супругу 34 тыс. руб. на приобретение подшипников для пилорамы.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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