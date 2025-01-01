Глава следкома Прикамья проведёт личный приём обманутых дольщиков Поделиться Твитнуть

Денис Головкин

Следственный комитет России

В Следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю 24 января состоится личный приём граждан, касающийся вопросов восстановления прав обманутых дольщиков — участников долевого строительства многоквартирных домов.

Глава СУ СКР Денис Головкин будет проводить приём вместе с заместителем министра строительства региона и руководством «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края».

Прием пройдет с 14:00 до 15:30 по адресу: Пермь, ул. Героев Хасана, 53в.

Участие в приёме возможно только по предварительной записи по тел. 8 (342) 249-88-38 или по заявке, которую необходимо отправить на электронную почту: opg@59.sledcom.ru (обязательно укажите ФИО, адрес и контактный номер телефона).

Напомним, на июль 2024 года в Пермском крае был 1141 обманутый дольщик. Краевые власти ставили задачу до конца 2024 года восстановить права всех обманутых дольщиков в регионе.





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