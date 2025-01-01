Алёна Бронникова
В пермском ТРЦ за 6 млн рублей продаётся недавно открывшееся VR-пространство
Кинотeатр виpтуaльнoй рeальнocти занимает площадку на втором этаже «Планеты»
В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» продаётся открывшийся недавно кинотеатр виртуальной реальности WOW VR. Готовый бизнес предлагается приобрести за 6 млн руб. Объявление появилось на «Авито» в конце декабря.
Об открытии нового пространства в «Планете» сообщили только в начале января. Оно заняло площадку на втором этаже, рядом с активити-парком.
В пресс-службе ТРЦ «Новому компаньону» рассказали, что кинотеатр занял помещение магазина детской одежды, собственники которого в прошлом году приняли решение о продаже бренда.
«Пространство WOW VR открылось в освободившемся помещении магазина Bambinizon. На текущий момент WOW VR не поднимал вопрос о переуступке прав по договору. Он открыт и работает для всех гостей в штатном режиме», — прокомментировали в «Планете».
Как сообщается на сайте торгового центра, симулятор подходит как для детей, так и для взрослых. Зрители во время сеанса смогут почувствовать запах, тепло, брызги дождя, ветер и эффекты взлёта.
В конце 2023 года в ТРЦ «Планета» также открылся VR-парк Another World. Участие могут принять взрослые и дети старше восьми лет.
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