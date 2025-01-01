Алёна Бронникова Для строительства бассейна на Гайве в Перми снесут более 300 деревьев Подрядчик приступил к подготовительным работам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подрядчик строительства плавательного бассейна по ул. Гайвинской, 50 в Перми ООО «Парма» получил разрешение на снос зелёных насаждений для возведения объекта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.

«Для проведения работ по строительству ООО «Парма» администрацией района выдано разрешение на снос зелёных насаждений в количестве 321 дерева и 4 тыс. кв. м. поросли, произрастающих на данном земельном участке», — сообщается на сайте мэрии.

По условиям контракта после завершения всех работ компания должна будет выполнить компенсационную посадку зелёных насаждений. Сейчас на площадке приступают к подготовительным работам.

Впервые о планах по возведению бассейна на Гайве было объявлено в октябре 2019 года. В ноябре 2024 года был определён подрядчик для выполнения работ. С ООО «Парма» заключён контракт на 489,8 млн руб. На земельном участке площадью 1,2 га планируется построить трёхэтажное здание с двухсекционным бассейном. В нём также разместится гардеробная, тренажёрный зал, зал общей физической подготовки, сауна, раздевалки, медицинские, технические и подсобные помещения.

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