Алёна Бронникова Вылет рейса из Перми в Баку задержался на 10 часов В Азербайджан самолёт должен был улететь ещё ранним утром Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вылет из Перми в столицу Азербайджана 14 января задержался более чем на 10 часов. По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, самолёт должен был вылететь в Баку в 05:10, однако рейс перенесли на 15:50.

Рейсы по маршруту Пермь—Баку выполняет авиакомпания «ИрАэро». По расписанию самолёт должен был прилететь в Пермь в 03:45, однако в столице Прикамья он приземлился с большим опозданием. Как стало известно 59.ru, в аэропорту Баку туристы ожидали самолёт 14 часов, вылет переносили пять раз.

Перевозчик рассказал, что рейс был задержан из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажиров обеспечили питанием и водой.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми приземлились самолёты рейсов авиакомпаний «Россия» и «Ижавиа», летевшие из Москвы в Ижевск. Причиной стали ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые в Ижевске из-за угрозы атаки БПЛА.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.