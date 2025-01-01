Два самолёта, летевших из Москвы в Ижевск, сели в Перми Аэропорт Ижевска закрыт из-за угрозы атаки беспилотников Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, 14 января в 12:13 и 13:25 в Перми приземлились самолёты рейсов FV 6377 и IZA 302 авиакомпаний «Россия» и «Ижавиа», летевших из Москвы в Ижевск.

Это связано с ограничениями на приём и выпуск воздушных судов, введёнными в Ижевске во вторник утром для обеспечения безопасности полётов из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает тг-канал «Ижавиа».

Когда будут сняты ограничения, пока неизвестно. Время вылета двух рейсов из Перми в Ижевск назначены ориентировочно на 16:30.

Ранее сообщалось, что в Перми приземлился самолёт авиакомпании IKAR, выполняющий рейс ЕО 760 Омск—Казань. Он вылетел из Омска 14 января утром, но был перенаправлен в Пермь по решению экипажа из-за введённых ограничений на осуществление полётов в Казани. Эти меры были приняты в связи с потенциальной угрозой атак со стороны беспилотников. Самолёт находится в аэропорту Перми с 8:30 утра. Пока нет данных о том, когда аэропорт Казани возобновит свою обычную работу. Согласно онлайн-табло Большого Савино, предварительное время вылета рейса ЕО760 из Перми в столицу Татарстана намечено на 15:25.

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