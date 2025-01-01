Рейс Омск—Казань перенаправили в Пермь из-за угрозы беспилотников Борт находится в Большом Савино с 8:30 Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Рейс ЕО760 Омск—Казань авиакомпании IKAR, который вылетел 14 января утром, был перенаправлен в Пермь по решению экипажа из-за введённых ограничений на осуществление полётов в Казани. Самолёт находится в аэропорту Перми с 8:30.

Информация о закрытии воздушного пространства над Казанью появилась в рассылке от МЧС России. Эти меры были приняты в связи с потенциальной угрозой атак со стороны беспилотников. Пока нет данных о том, когда аэропорт Казани возобновит свою обычную работу. Согласно онлайн-табло Большого Савино, предварительное время вылета рейса ЕО760 из Перми в столицу Татарстана намечено на 15:25.

Также сегодня с утра закрыто воздушное пространство над аэропортами в Саратове, Пензе, Ульяновске и других городах.





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