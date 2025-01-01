В Пермском крае водителей предупредили о низовой метели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, 15 января по краю ожидается неблагоприятное метеорологическое явление — низовая метель. В связи с этим в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю рекомендовали водителям строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а движение осуществлять с учётом дорожного покрытия. Об этом пишет ВЕТТА.

Также, отметили в МЧС, о прогнозируемых погодных явлениях, соблюдении правил безопасного поведения и требований пожарной безопасности желательно сообщить родным и знакомым.

Ранее синоптики сообщали, что с 16 января в Прикамье начнётся кратковременное понижение температуры: в дневные часы ожидается -10…-15˚. Наиболее низкие показатели ожидаются в ночь на пятницу: по краю -14…-19˚, на севере до -22˚, в Перми -15…-17˚.

К выходным в регионе снова потеплеет, в воскресенье температура поднимется до -2…-7˚.

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