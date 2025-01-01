В массовом ДТП на границе Прикамья погиб водитель «Лады Калины» Он выехал на встречную полосу Поделиться Твитнуть

Утром 14 января в Большесосновском округе произошла смертельная авария с участием сразу нескольких автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Прикамья.

По данным ведомства, около 11:00 по автодороге Кострома—Шарья—Киров—Пермь подъезд к Ижевску со стороны Перми ехал автомобиль «Лада Калина», за рулём которого был 69-летний мужчина.

На 54 км он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фредлайнер», которым управлял мужчина 1986 г.р.

После удара отечественную легковушку отбросило на двигавшийся навстречу «Камаз». Кроме этого, механические повреждения получил попутно двигавшийся автомобиль «Нива».

Итогом аварии стала гибель водителя «Лады»: мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Как ранее писал «Новый компаньон», с января по ноябрь 2024 года в Прикамье произошло 1830 ДТП. Это на 2,3% меньше, чем за такой же период 2023 года. В этих авариях пострадали 2279 человек, в числе которых 303 ребёнка. Погибли в ДТП 203 человека (-6% в сравнении с 2023 годом), из которых восемь — дети (-20% от показателей прошлого года).

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