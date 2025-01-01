Елена Синица За январь-ноябрь 2024 года в Пермском крае в ДТП пострадали 2279 человек В их числе — 303 ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-ноябрь 2024 года в Прикамье произошло 1830 ДТП. Это на 2,3% меньше, чем за такой же период 2023 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В результате пострадали 2279 человек, в числе которых 303 ребёнка. Погибло в этих авариях 203 человека (-6% в сравнении с 2023 годом), из которых восемь — дети (-20% от показателей прошлого года).





Ранее сообщалось , что с 6 по 12 января 2025 года в краевом центре было зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых 10 человек получили травмы различной тяжести, среди пострадавших — трое несовершеннолетних.

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