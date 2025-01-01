За неделю в Перми в ДТП пострадали 10 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 6 по 12 января 2025 года в краевом центре было зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых 10 человек получили травмы различной тяжести, среди пострадавших — трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пермской ГАИ.

Обнаружено 35 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения: 12 из них находились под воздействием алкоголя, 21 человек отказался от медицинского освидетельствования, а двое водителей повторно сели за руль нетрезвыми.

За предыдущую неделю инспекторы Госавтоинспекции задержали 28 человек, управлявших автомобилями без водительских прав, зафиксировано восемь случаев выезда на встречную полосу. Также было зарегистрировано 54 нарушения правил перевозки несовершеннолетних и 83 случая, когда водители не предоставили преимущество пешеходам. В свою очередь, пешеходы нарушили правила дорожного движения 61 раз.

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