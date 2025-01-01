Елена Синица В Чусовском округе объявили о плане ликвидации волков Сформирована группа, которая занимается поиском и ликвидацией волков Поделиться Твитнуть

В Чусовском муниципальном округе объявили план ликвидации волков. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава округа Сергей Белов.

В социальных сетях распространяется информация о появлении волков рядом с населёнными пунктами. Местная администрация принимает необходимые меры, уже запланированы мероприятия по отлову и отстрелу животных, отметил Белов. Он также подтвердил, что в частном секторе в округе волк напал на собаку и загрыз её.

На сегодняшний день сформирована группа из 45 человек, которая активно работает над поиском и ликвидацией волков. Жителей попросили сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Также рекомендуется не оставлять питомцев на самовыгуле.





Если вы заметили волка или следы его присутствия, нужно обратиться в ЕДДС по номеру 112.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.