Елена Синица
В Чусовском округе объявили о плане ликвидации волков
Сформирована группа, которая занимается поиском и ликвидацией волков
В Чусовском муниципальном округе объявили план ликвидации волков. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава округа Сергей Белов.
В социальных сетях распространяется информация о появлении волков рядом с населёнными пунктами. Местная администрация принимает необходимые меры, уже запланированы мероприятия по отлову и отстрелу животных, отметил Белов. Он также подтвердил, что в частном секторе в округе волк напал на собаку и загрыз её.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.