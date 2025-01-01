Пермский предприниматель Сергей Репин покинул дилерский бизнес Ранее он работал на руководящей должности в компании «Сатурн-Р» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сын пермского миллиардера, директор по развитию «Сатурн-Р» Сергей Репин вышел из состава учредителей компании «Урал» (Пермь) и ООО «Акцент-Авто» (Челябинск). Обе компании являются дилерами «АвтоВАЗа».

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Репина, бизнесмен решил продать доли в автокомпаниях по просьбе своего отца. Хотя Репин-младший вышел из дилерского бизнеса, он остался в холдинге на позиции директора по развитию.

Напомним, в январе прошлого года Сергей Репин потерял на инвестициях почти 30 млн руб. Несколько лет назад предприниматель обратился в ООО «Компания БКС» и воспользовался структурным продуктом. Поскольку в инвестициях бизнесмен был новичком, он обратился за помощью к менеджеру компании, и тот сформировал для него четыре инвестпортфеля. Брокер обещал Репину гарантии сохранения денег.

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