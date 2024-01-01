Алёна Бронникова Директор по развитию «Сатурн-Р» в Перми потерял 30 млн рублей на инвестициях Брокер обещал Сергею Репину гарантии сохранения денег Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сын пермского миллиардера, директор по развитию «Сатурн-Р» Сергей Репин может потерять на инвестициях почти 30 млн руб. Как сообщает 59.ru, несколько лет назад он обратился в ООО «Компания БКС» и воспользовался структурным продуктом. Поскольку в инвестициях бизнесмен был новичком, он обратился за помощью к менеджеру компании, который сформировал для него четыре инвестпортфеля.

Структурный продукт представляет собой готовое инвестиционное решение с заранее известным сроком, риском и другими условиями. Он состоит из акций, облигаций, фьючерсов, опционов и т.д. Клиенты БКС могут купить готовый продукт или собрать для себя индивидуальный.

Менеджер компании заверил бизнесмена, что работает на результат клиента и заинтересован в максимальной ликвидности бумаг.

«Менеджер убеждал, что в случае неудачи я не потеряю тело вложения, а рискую только временем и доходностью. По его словам, "Компания БКС" имеет необходимые инструменты, чтобы в случае проблем самостоятельно реструктурировать портфель клиента без его допвклада — для этого якобы нужно только заявление. Естественно, при таком раскладе я был готов довериться», — поделился Репин.

В условиях заключённого с брокером договора было указано, что в случае падения стоимости какой-либо бумаги из портфеля более чем на 30% клиенту перестают выплачивать доходы по всему портфелю. Если к концу срока действия структурного продукта ситуация не меняется, сгорает весь портфель. Кроме того, стоимость портфеля падает, если в нём дешевеет хотя бы одна из бумаг.

С одним из портфелей бизнесмена, который был рассчитан на три года, так и произошло. По его словам, по остальным трём портфелям срок еще не истёк, но в их составе — очень слабые бумаги. В БКС ему сказали, что за этими портфелями смысла больше нет смысла следить, скорее всего, они тоже сгорят.

«Меня, конечно, поражает качество сборки портфелей. Одна и та же проседающая ценная бумага есть в трёх портфелях из четырёх, что противоречит методике распределения рисков. Сейчас я это понимаю, но тогда доверился специалисту и его мнению», — рассказал бизнесмен.

Мужчина пытался связаться с брокером, но номер его телефона оказался недоступен. В местном отделении «Компании БКС» сказали, что тот уехал из города.

Возможность реструктуризации без дополнительного вложения сотрудники компании отрицают. Репин отмечает, что в договоре такого условия действительно нет, обещание менеджер давал на словах. Бизнесмену удалось найти людей, которые подтвердили существование механизма реструктуризации, но в БКС утверждают, что его не существует, и предложили и попытаться «отыграться», вновь вложив средства.

В компании считают, что выполнили свои обязанности надлежащим образом и в полном объёме. Они уточнили, что клиент заключил генеральное соглашение и принял все его условия, а также подписал уведомление о рисках:

«Заключая такой контракт, клиент подтверждает, что осознаёт все риски и принимает их на себя. В соответствии с регламентом "Компания БКС" не несёт ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом».

Сергей Репин отмечает, что на данный момент все сделки в БКС совершаются на доверии, но хотелось бы сделать прозрачными все условия и прописать их в договоре. Для него важно донести руководству компании о существующих методах работы для их корректировки.

Бизнесмен пока не решил, как будет действовать дальше. Будущим инвесторам он советует внимательно читать договор с брокером и ориентироваться только на текст документа и не доверять слепо рекомендациям, а самостоятельно влиять на составление инвестпортфеля.





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