Елена Синица В Прикамье на 17% снизилась выдача потребкредитов С такими показателями Пермский край входит в топ-30 регионов-лидеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За декабрь 2024 года в Пермском крае было выдано 28,4 тыс. потребительских кредитов. Это на 17,2% меньше, чем месяцем ранее (в ноябре 2024 года — 34,3 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С такими показателями Пермский край входит в топ-30 регионов-лидеров, занимая 16-е место.





Больше, чем в других регионах, потребкредитов было выдано жителям Москвы (82,5 тыс. ед.), Московской области (66,8 тыс. ед.), Краснодарского края (56,3 тыс. ед.), а также Свердловской (47,5 тыс. ед.) и Ростовской (46,8 тыс. ед.) областей.





Падение выдачи потребительских кредитов фиксируется с сентября 2024 года, поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Жёсткая денежно-кредитная политика регулятора привела к довольно высоким темпам «охлаждения» рынка необеспеченного кредитования, отметил он.

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