Елена Синица К концу ноября 2024 года статус безработных имели 3439 жителей Пермского края В ноябре 2024 года статус безработного получили 986 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К концу ноября 2024 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учёте 4447 не занятых трудовой деятельностью граждан. Статус безработных имеют 3439 человек, пособие получали 2963 человека. Об этом сообщает Пермьстат.

В ноябре 2024 года статус безработного получили 986 человек. К концу ноября 2024 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в службах занятости, на 100 заявленных вакансий составила 18,2 человека.

Кроме этого, в ведомстве сообщают, что за январь-октябрь 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляла 70,3 тысячи рублей. Это на 18,1% больше, чем за 10 месяцев 2023 года.

Реальная начисленная заработная плата в январе-октябре 2024 года выросла на 8,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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