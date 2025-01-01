Елена Синица Первая декада января стала одной из самых тёплых и снежных Средняя температура воздуха в эту декаду составила -4,6°С Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первая декада января 2025 заняла третье место среди самых теплых и снежных. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным метеостанции Пермь, средняя температура воздуха в эту декаду составила -4,6°С, уступив лишь 1 декаде января 1981 (-3,6°С) и 1922 (-4,0°С). Осадков за этот период выпало 36,6 мм. Это чуть меньше, чем в 1964 (37,5 мм) и 1968 (37,0 мм).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в регионе ожидается ещё одна тёплая неделя. Как уточняют синоптики, температурный фон будет колебаться в пределах -5…-10˚, а количество осадков ожидается около нормы либо немного ниже.





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