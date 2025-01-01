В Прикамье сирота смогла получить жильё только после вмешательства СК Дарья Абакумова из Чернушки ждала свои «квадраты» 9 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

Жительница Чернушки Дарья Абакумова из числа детей-сирот обратилась в СУ СКР по Пермскому краю, чтобы добиться справедливости и получить обещанное ей жилье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина ещё 9 лет назад встала в очередь на получение квартиры, но процесс затянулся. Сейчас у Дарьи уже двое сыновей, младшему нет ещё и года. Восстановить нарушенные права чернушанке помогли в следкоме по региону.

После того, как Дарья Абакумова получила свои «квадраты», её пришли поздравить сотрудники регионального следственного управления.

Напомним, в прошлом году прокуратура Гайнского округа проверила жилищные условия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе проверки выяснилось, что материалы, использованные при обустройстве печей в жилых помещениях, не соответствовали предъявляемым противопожарным требованиям. Кроме того, в домах также не было источников наружного противопожарного водоснабжения.

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